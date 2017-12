Uns 17.000 policies vetllaran per la seguretat del 21-D

Enric Millo diu que l'únic recompte vàlid és l'oficial i que els llaços grocs només estaran prohibits pels membres de les meses i els representants dels partits

Actualitzada 20/12/2017 a les 13:53

Uns 17.000 policies vetllaran aquest dijous per la seguretat de les eleccions al Parlament. En concret, 12.321 mossos faran vigilància estàtica als 2.680 col·legis electorals juntament amb policies locals, 1.834 dels quals vigilaran, juntament amb 104 vigilants de seguretat privada, 600 locals en exclusiva. La Guàrdia Urbana de Barcelona, per exemple, es farà càrrec de 70 col·legis de la capital catalana. A banda, bona part dels 6.000 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil vigilaran edificis de l'estat, infraestructures crítiques i estaran als centres de coordinació.



El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, han assegurat que l'increment de la policia catalana no es deu a cap circumstància concreta, sinó a la voluntat que es desenvolupi una jornada electoral «tranquil·la» i que s'ha vist més «convenient i oportú» que una parella de mossos vigili cada col·legi, en comptes que una sola patrulla es faci càrrec de dos o tres col·legis i facin vigilància dinàmica, com es feia fins ara.



Preguntats per si els votants podran lluir llaços o peces de roba grogues, Millo ha dit que la restricció de la Junta Electoral Central (JEC) només afecta els membres de les meses i els representants dels partits polítics, no pas als electors. També han assegurat que els recomptes paral·lels anunciats per entitats sobiranistes, dels quals no tenen constància oficial, no són il·legals, ja que sempre s'han fet, però en cap cas seran vàlids, sinó que només ho serà el recompte oficial, que haurà d'acabar com a molt tard el dimecres 27 de desembre per part de les juntes electorals provincials.



En una roda de premsa al centre de dades de la Fira de Gran Via de Barcelona, Millo i Puigserver han donat tots els detalls estadístics i tècnics de la jornada electoral i han explicat com es farà el recompte i es comunicarà.