Un advocat defensor de mossos es querella contra la policia catalana per suposats seguiments

Documents interceptats per la policia espanyola abans de ser incinerats revelarien vigilàncies a José María Fuster-Fabra

Actualitzada 19/12/2017 a les 11:09

L'advocat José María Fuster-Fabra ha presentat als jutjats de Barcelona una querella contra els mossos d'Esquadra que suposadament el van espiar, per delictes de prevaricació, malversació, obstrucció a la justícia i descobriment i revelació de secrets. La querella va dirigida contra els policies haurien fet els seguiments i elaborat els informes sobre ell, així com contra els responsables que els van ordenar fer-ho.

En l'escrit, l'advocat cita la informació publicada al diari 'El Mundo' segons la qual l'advocat va ser víctima de seguiments dels Mossos, segons la documentació localitzada a l'interior d'una caixa confiscada a la policia catalana que anava a una incineradora .



Així, segons l'informe de la policia espanyola citat pel diari, el seguiment es va iniciar el 2 de juny d'aquest any i s'expliquen seguiments fets el 6 i 7 de juny des del seu domicili i durant tot el dia, observant les seves activitats, reunions i contactes amb altres persones, que van ser gravades i fotografiades. En el document es relata que Fuster-Fabra es va reunir amb membres del PP i Plataforma per Catalunya i es remarca que ha portat causes judicials a empreses i activistes d'àmbit «espanyolista».



Fuster-Fabra és advocat defensor de nombrosos agents del cos en diferents procediments penals i administratius i per això encara considera més greus els seguiments.