La JEC obre dos expedients sancionadors a TV3 per la manifestació de Brussel·les i el concert pels presos

En paral·lel, la Junta Electoral Central considera que TVE va actuar correctament en no emetre l'espot de la CUP

Actualitzada 19/12/2017 a les 10:46

La Junta Electoral Central (JEC) ha obert un expedient sancionador a TV3 per la cobertura que va fer de la manifestació de Brussel·les i un altre per l'anomenat 'Concert per la llibertat dels presos polítics'. La Junta Central ha ratificat d'aquesta manera la decisió de la Junta electoral Provincial, que ja havia admès recursos del PP en aquest sentit. Tot i això, la Junta Provincial no considerava necessari obrir expedients sancionadors, cosa que sí fa ara la Central. L'òrgan electoral ha considerat que les informacions de la marxa de Bèlgica o del concert van ser excessives i això va fer que TV3 trenqués el principi de neutralitat en campanya electoral.



A parer de la JEC resulta «inequívoc» el caràcter «partidista» i la incidència electoral de la manifestació de Brussel·les. Per això considera que la cobertura que en va fer TV3, que «almenys entre les 11.00 h i les 15.37 h» es va convertir en la «notícia central i reiterada», va «vulnerar» el principi de neutralitat informativa, tal com ja va indicar la Junta Electoral Provincial.



Amb tot, la JEC decideix que no cal compensar el PP, que va interposar el recurs, perquè no disposa d'informació suficient per determinar el grau de desequilibri de temps entre la informació que es va donar d'aquest partit i dels que van participar a la manifestació. A banda, també té present que demà és l'últim dia de campanya, i es podrien donar desequilibris respecte de les altres formacions.



La JEC també dona la raó al PP pel que fa a la cobertura de l'anomenat 'Concert per la llibertat dels presos polítics' que es va fer al Telenotícies Vespre del 2 de desembre. La Junta afirma que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va vulnerar els principis de la Llei Orgànica de Règim Electoral General –i a més l'acusa de «reiteració»- i perquè va «potenciar» la difusió d'un acte que, a parer de la Junta, tenia l'objectiu de «produir la màxima incidència electoral possible».



Per contra, la Junta Central ha contradit la Provincial i ha valorat que Televisió Espanyola va actuar correctament quan no va emetre l'espot electoral de la CUP que defensava la llibertat dels presos polítics. D'una banda, afirma que la CUP no va presentar l'espot amb l'antelació suficient. I de l'altra, considera justificada la demora en l'emissió de TVE pels dubtes que suscitava el contingut de l'anunci. Així, la JEC revoca la resolució de la Junta Electoral Provincial i decideix que RTVE no va vulnerar el principi de neutralitat informativa.