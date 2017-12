La Fiscalia demana al Suprem que rebutgi el recurs de Junqueras i el mantingui a la presó

El ministeri públic creu que es mantenen els arguments del jutge per privat de llibertat el vicepresident destituït

Actualitzada 19/12/2017 a les 13:58

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a la sala penal d'aquest organisme que desestimi el recurs d'apel·lació presentat per la defensa d'Oriol Junqueras i que mantingui la mesura cautelars de presó provisional per al vicepresident destituïts per l'article 155. El ministeri públic considera que els arguments que el jutge Pablo Llarena va esgrimir a la interlocutòria que el va mantenir a la presó continuen sent «plenament vàlids». En el seu recurs, Junqueras sol·licita sortir de la presó per fer campanya electoral i nega haver impulsat violència al carrer. També argumenta que la Constitució empara la «persecució de la independència» de forma pacífica i retreu al magistrat que tingui «prejudicis».