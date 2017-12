L'ANC denuncia al jutjat que la seva web segueix tancada des del 25 de setembre sense cap notificació oficial

Consideren que vulnera drets fonamentals com la llibertat d'expressió i apunten que podria suposar un delicte de prevaricació si ho ha ordenat la Guàrdia Civil o la fiscalia

L'ANC ha presentat aquest dimarts una denúncia als jutjats de guàrdia de Barcelona contra el tancament de la seva pàgina web www.assemblea.cat, ja que està clausurada des del 25 de setembre sense que l'entitat en tingui cap notificació oficial. Per això, han presentat una denúncia per coaccions, prevaricació i contra els drets fonamentals contra la llibertat d'expressió i d'informació. L'entitat considera que la web ja hauria d'haver estat reoberta, perquè ja ha passat el referèndum de l'1-O, i se'ls hauria d'haver comunicat el motiu.

En la denúncia s'explica que el 25 de setembre la web principal va ser clausurada pels quatre principals proveïdors d'internet de l'estat. Dos dies després van ser clausurades les webs webdelsi.cat, holademocracia.cat, joconvoco.cat i assemblea.eu. Aquesta última, però, ja ha reobert fa unes setmanes sense notificació prèvia i sense que se'n sàpiga el motiu.



L'ANC denuncia que no hi ha cap procediment judicial obert contra l'entitat i no se li ha notificat cap resolució judicial que justifiqui el tancament i o el desviament de la web a servidors de la Guàrdia Civil, com apareix quan s'intenta entrar a les pàgines. A la web principal apareix el missatge 'Accés a pàgina web restringit' i a la resta 'Aquest domini ha estat intervingut i es troba a disposició de l'autoritat judicial', juntament amb l'escut de la Guàrdia Civil. Per això, l'entitat sospita que el tancament és per ordre de la fiscalia o directament de la Guàrdia Civil, ja que una interlocutòria de la magistrada del TSJC del 27 de setembre recordava al ministeri públic que no fes cap altra diligència o instrucció.



Tot això suposa, segons l'entitat, una greu vulneració de drets fonamentals com la llibertat d'expressió i d'informació, i un possible delicte de coaccions, si qui ha tancat la web és un particular, o de prevaricació si ho ha fet una autoritat pública no autoritzada.



El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha presentat la denúncia al jutjat de guàrdia i ha lamentat que no hagin tingut cap notificació oficial del tancament ni dels seus motius.



Representants de la Fundació.Cat també han donat suport a l'ANC i han explicat que van rebre requeriments policials i judicials per tancar una trentena de webs, però tenen constància del tancament d'altres desenes de pàgines, i Alcoberro ha apuntat fins al miler de llocs web afectats per decisions judicials o policials contra l'1-O.