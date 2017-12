L'advocat de Junqueras: «No he vist mai que es restringís el dret d'utilitzar un àudio gravat en una conversa autoritzada»

Andreu Van den Eynde desconeix les característiques de l'expedient obert al vicepresident destituït

Actualitzada 19/12/2017 a les 11:52

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha assegurat aquest dimarts que desconeix les característiques de l'expedient que Institucions Penitenciàries ha obert al vicepresident destituït per l'article 155 per un àudio seu difós en un acte electoral d'ERC i per una entrevista a RAC1. Van den Eynde ha recordat que «sembla bastant inversemblant» que es pugui sancionar algú «pel fet d'aprofitar un àudio que s'ha fet untilitzant una trucada normal». «No he vist mai enlloc que es restringuís el dret d'utilitzar un àudio gravat en una conversa autoritzada», ha dit en una entrevista a TV3. L'advocat ha explicat que no sabrà fins que vegi Junqueras dijous si ha pogut exercir el seu dret a vot.



«No tenim constància de les característiques de l'expedient», ha dit, ja que «n'hi ha de molts tipus» i que fins que no vegi al seu client no sabrà en quins termes s'ha obert. «Pot ser que ens trobem que només s'estigui fent una investigació interna per saber si s'ha fet un mal i s'ha fet servir un telèfon mòbil i estem una mica confusos», ha dit.



Van den Eynde ha afegit que l'àudio que es va emetre en un míting «l'ha utilitzat gent que l'ha fet servir des de fora» i cal plantejar-se «fins a quin punt» si Junqueras parla amb algú i aquest el grava, «el que es faci després amb la gravació li pot ser atribuïble».



El lletrat creu que el «rebombori» i la «implicació social i política» de les comunicacions o trucades dels empresonats hagi provocat una «intervenció d'Institucions Penitenciàries per evitar-ho», però «si analitzes el sistema de comunicació dels presos, l'única restricció és que no pots fer més trucades de les que toca i no pots fer-les a números que no tens autoritzats». «No he vist mai enlloc que es restringís el dret a utilitzar un àudio que està gravat en una conversa autoritzada», ha afegit. Per l'advocat, s'hauria de poder penalitzar en cas que la gravació «atemptés contra l'honor» de Junqueras.



L'advocat no té constància que s'hagi aplicat cap mesura al seu client, però ha explicat que l'aplicació del règim intern en certes penitenciaris té «un cert grau de discrecionalitat».



Andreu Van den Eynde no sabrà fins dijous si el vicepresident destituït ha pogut exercir el seu dret a vot, tot i saber que Junqueras va tramitar la sol·licitud de vot per correu, i veu «perfectament possible» que el 21-D hagi d'anar a dormir sense saber com ha acabat la nit electoral. També creu que l'acte que aquest dimarts farà ERC davant de la presó d'Estremera «molestarà a bastantes persones».