JxCat només dialogarà amb l'Estat si Puigdemont és el president de la Generalitat

Creuen que el diàleg ha de ser «entre iguals»

Actualitzada 19/12/2017 a les 13:17

Junts per Catalunya (JxCat) ha insistit que aposta per dialogar amb l'Estat després del 21-D, però amb la condició que el president de la Generalitat sigui el seu cap de llista, Carles Puigdemont, destituït amb l'article 155 de la Constitució.



Els candidats de JxCat han llegit un manifest a la plaça del Rei, aquest dimarts al migdia, i el número 16 per Barcelona, Francesc de Dalmases, ha subratllat que el diàleg ha de ser «entre iguals», és a dir, entre Catalunya i Espanya.



Al seu torn, la número cinc per Barcelona, Laura Borràs, ha sentenciat que només JxCat defensa el retorn de Puigdemont, del vicepresident destituït i cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, i de la resta de consellers del Govern «legítim».