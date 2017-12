Els Verds demanen el vot per JxCat per «restaurar» el «Govern legítim» i «construir» la República

Consideren que la candidatura de Puigdemont és «la que més s'assembla a una llista unitària, oberta, plural, sense sigles partidistes i formada per persones de molts i diversos àmbits de la societat»

Els Verds – Alternativa Verda ha demanat el vot per Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D amb l'objectiu, segons apunta, de «restaurar» el «Govern legítim» amb el president, destituït pel govern espanyol, Carles Puigdemont al capdavant, «revertir» els efectes «nocius» de l'aplicació de l'article 155, «facilitar» l'alliberament dels «presos polítics» i «construir» una República catalana «sobre la base del respecte i l'economia sostenible». El partit ecologista ha denunciat que Catalunya viu una situació excepcional després del «cop d'Estat» dut a terme pel govern del PP, «que ha suposat la destitució il·legal del Govern i la dissolució del Parlament» i, per tant, subratllen, «és l'hora de prendre decisions excepcionals». En aquest sentit, els Verds consideren que la candidatura JxCat és «la que més s'assembla a una llista unitària, oberta, plural, sense sigles partidistes i formada per persones de molts i diversos àmbits de la societat».



L'organització política ecologista considera que «ben entrat el segle XXI i recollint les idees de Wolfgang Sachs, el món mai més no estarà dividit entre les ideologies d'esquerra i dreta, sinó entre aquelles persones que accepten límits ecològics i aquelles que no els accepten» i, en aquest sentit, defensen que la candidatura de Puigdemont permet avançar cap a aquest nou paradigma.



Els Verds defensen per a la pròxima legislatura la «reducció de la dependència energètica» a Catalunya i accelerar la transició cap a un subministrament totalment renovable, tal com determina el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, segons remarquen. També, l'organització ecologista demana que Catalunya es posicioni entre els països que lideren la lluita contra el canvi climàtic, recuperant «de manera urgent» la llei catalana de canvi climàtic impugnada pel govern espanyol davant del Tribunal Constitucional.