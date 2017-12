Els Mossos detenen un sospitós de punxar massivament les rodes de camions a l'AP-7 a principis de mes

Els agents conclouen que va actuar sol i de manera premeditada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un sospitós per punxar les rodes de desenes de camions i furgonetes a l'AP-7, al seu pas per diversos punts del Vallès, segons ha avançat l''Ara' i han confirmat fonts policials a l'ACN. La policia catalana manté un dispositiu obert des d'aquest dimarts al matí, que s'ha concretat amb la detenció d'una persona, un home de 51 anys i veí de Montmeló. Després d'investigar els fets, els Mossos han conclòs que l'home hauria punxat intencionadament les rodes dels camions mentre circulaven els passats 1 i 5 de desembre. Va ser en aquest darrer dia que els agents van recollir indicis al lloc dels fets, que va permetre identificar l'home, que hauria actuat individualment i de manera premeditada.



El primer cas, el divendres 1 de desembre, va afectar de matinada tretze camions i una furgoneta, que es van haver d'apartar al voral i a primera hora van causar algunes retencions de trànsit entre els quilòmetres 136 i 149 de l'autopista en sentit sud. El dimarts següent, el nombre de camions afectats es va elevar fins a una trentena, entre Montmeló i Sant Cugat del Vallès, i també va causar problemes de trànsit a primera hora del matí i va obligar a activar el Pla d'Autoprotecció de l'AP-7.



De fet, el mateix 5 de desembre, els Mossos d'Esquadra van anunciar que ja tenien un sospitós identificat per la punxada de rodes als camions, tot i que encara estaven investigant els fets. Segons va explicar el cap de la divisió de transport dels Mossos d'Esquadra, Josep Guillot, a RAC1, es van començar a recollir les denúncies dels camioners i va insistir que era molt important que ho fessin per poder valorar els global dels danys causats i la pena que es pugui demanar el presumpte autor dels fets pugui ser més alta.



Els Mossos calculen que l'acció va afectar una cinquantena de camions. La investigació continua oberta per tal d'aclarir els motius pels quals hauria actuat el detingut, que passarà a disposició judicial durant les properes hores.