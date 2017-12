Arrimadas, a Iceta: «L'important no és qui tingui la cadira presidencial»

Creu que el que realment importa és «el projecte alternatiu»

Actualitzada 19/12/2017 a les 12:10

La candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha respost a Miquel Iceta, la proposta d'un govern amb el PSC i el PP però amb el líder dels socialistes de president, i ha detallat que «l'important no és qui té la cadira presidencial, sinó el projecte alternatiu».



En una atenció als mitjans, Arrimadas s'ha mostrat convençuda que el PSC estarà «al costat» de Cs abans que Iceta sigui president «a qualsevol preu». Arrimadas s'ha tornat a reivindicar com la presidenta de la reconciliació, el seny i la tranquil·litat i ha alertat que el procés «encara no ha fet tot el mal que podia fer».



La líder de Cs ha assegurat que no li consta que s'hagin utilitzat correus electrònics personals per demanar el vot, en referència a una polèmica sorgida a les xarxes socials.