Sáenz de Santamaría canvia de discurs i diu ara que el 155 ha «escapçat» la Generalitat

Acusa les forces sobiranistes de «perdre el cap» amb l'independentisme

Actualitzada 18/12/2017 a les 17:54

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha fet un gir en les seves polèmiques declaracions de dissabte a Girona, on es va ventar que havia estat Mariano Rajoy i el PP qui havien «escapçat» els líders d'ERC i Junts per Catalunya. En una compareixença al Senat per fer balanç del 155, ha dit que ha estat l'aplicació d'aquest article el que ha «escapçat» la Generalitat. «Gràcies que no estan al capdavant de les conselleries es fa política neutral», ha manifestat, tot acusant els partits sobiranistes d'haver «perdut el cap» per l'independentisme. També ha carregat contra les forces que acusen el PP de «feixistes i franquistes». Ha defensat que Espanya «és una democràcia» i que els «únics que ressusciten Franco un dia sí i un dia també» són les forces independentistes. «Demano una mica més de respecte a tots els diputats».



La número 2 del govern espanyol ha puntualitzat les declaracions que va fer dissabte a Girona i que han provocat crítiques a diversos partits, que qüestionaven que donava per assumit que no hi havia separació de poders a l'Estat. Ara, la vicepresidenta ha afirmat que el que s'ha «escapçat» és la Generalitat gràcies a l'aplicació del 155, que ha retornat «la neutralitat» a les conselleries.



A més, ha dit que «l'únic que no garantia la separació de poders» era la Llei de transitorietat jurídica, tombada pel Tribunal Constitucional.