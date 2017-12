Una aplicació permetrà seguir en temps real les eleccions del 21-D des del mòbil o la tauleta

És una nova edició del programa més exitós de tots els que ha publicat la Generalitat

Actualitzada 15/12/2017 a les 19:15

L'aplicació per a telèfons mòbils i tauletes 'Eleccions 21D' permetrà seguir en temps real les eleccions del 21-D. El programa ofereix les dades de participació i els resultats de l'escrutini, així com els avanços de la jornada electoral, especialment els percentatges de participació i una informació detallada dels resultats provisionals de les candidatures, que es podran comparar amb els de les eleccions del 2015 i el 2012. Es podrà consultar la informació general de Catalunya, la de les circumscripcions, la de les comarques i la dels municipis. També es pot marcar com a favorita una d'aquestes àrees geogràfiques per seguir-la de forma preferent. A més, ofereix informació dels vots aconseguits per les diferents candidatures a Catalunya i a les circumscripcions i conèixer el nom dels candidats electes.



Aquesta aplicació és la més exitosa de totes les que ha publicat la Generalitat. Les descàrregues de les dues edicions anteriors es multipliquen a l'estranger. Així, la versió corresponent a les eleccions del 25 de novembre del 2012 va ser la primera en l'àmbit europeu liderada per un Govern. En només quatre dies va assolir prop de 80.000 descàrregues des de 120 països, i es va convertir en la primera en el rànquing de les aplicacions mòbils gratuïtes descarregades dels mercats d'Apple i Google.



Des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, les descàrregues van augmentar en la darrera convocatòria electoral del 27 de setembre del 2015, amb el registre de baixades des de 133 països.



El programa és gratuït i n'hi ha versió tant per al sistema operatiu Android com IOS. Es pot configurar en català, castellà i anglès. Els usuaris de les anteriors edicions de l'aplicació rebran un missatge que anunciarà que poden guardar la versió del 2015, que manté les dades dels arxius històrics, però que ja no és operativa. Aquest missatge també indicarà la possibilitat de descarregar l'aplicació 'Eleccions 21D'.