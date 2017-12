Puigdemont denuncia per amenaces els dos civils del vídeo en un tanc de l'exèrcit espanyol

El president ha presentat un escrit a la fiscalia espanyola perquè investigui els fets

Actualitzada 15/12/2017 a les 19:13

El president Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, ha presentat una denúncia a la fiscalia espanyola contra els dos civils que van amenaçar-lo a ell i al líder de Podem, Pablo Iglesias, des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol. En el vídeo, difós a través de les xarxes socials, es podien veure els dos homes dalt del tanc en una caserna de Saragossa, on van accedir per ser amics d'un suboficial. El Ministeri de Defensa va anunciar una investigació sobre el cas.



En la denúncia, Carles Puigdemont posa en coneixement de la Fiscalia els fets i adverteix que podrien ser constitutius d'un presumpte delicte d'odi i un altre d'amenaces. Així mateix reclama identificar els subjectes que apareixen al vídeo així com els responsables de la unitat i qualsevol altra persona que tingués la custòdia del tanc i hagués permès l'accés als dos civils.



El president informa que ha tingut coneixement del vídeo a través d'un perfil a les xarxes socials en el qual dues persones, la identitat de les quals ignora, profereixen amenaces cap a la seva persona pujats a dalt d'un tanc militar.



Així mateix, remarca que resulta evident que l'amenaça és contra ell perquè citen el seu cognom i recorden que es troba a Brussel·les. La denúncia informa que fonts del ministeri de Defensa haurien confirmat a diversos mitjans que els fets podrien haver succeït el passat 8 de desembre a la base militar Sant Jordi de Saragossa.