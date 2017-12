Méndez de Vigo diu que no tenia coneixement del recurs de la Generalitat sobre Sixena i demana que es retiri

Diu que ja «no té sentit» perquè els béns ja s'han traslladat «donant compliment a una sentència judicial»

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que no tenia coneixement del recurs presentat per la Generalitat per retornar les obres d'art de Sixena al Museu de Lleida. Ha assegurat que ha tingut notícia del recurs aquest matí a través dels mitjans de comunicació, que s'ha fet sense el seu consentiment i que ha demanat que es retiri. Amb l'aplicació del 155, Méndez de Vigo és el responsable de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i considera que «ja no té sentit» recórrer la providència que autoritzava la Guàrdia Civil a fer ús de la força si calia perquè les peces ja s'han traslladat «donant compliment a una sentència judicial». «És un recurs sobre un tema passat i que ja no té lloc perquè els béns estan ja a Sixena», ha manifestat. Tanmateix, no ha volgut carregar contra la Generalitat i ha dit que «no cal donar-li més importància» perquè els funcionaris «recórren quasi totes les providències que els arriben».



Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha reconegut que no tenia coneixement d'aquest recurs de reposició dels serveis jurídics de la Generalitat contra la providència del jutge d'Osca que autoritzava a usar la força, si era necessari, per garantir el trasllat de les obres d'art a Sixena.



El portaveu del govern espanyol i ministre de Cultura ha assegurat que s'ha fet sense el seu consentiment i que, per tant, ha demanat que es retiri. Considera que es recorre una providència que ja «no té sentit» perquè ja s'ha efectuat el trasllat. «Tothom coneix que l'operatiu no ha tingut incidència pràctica perquè el trasllat ja s'ha fet», ha manifestat Méndez de Vigo, que considera que és «un tema del passat» i ja «no té sentit» recorre'l perquè les obres ja són a l'Aragó.



Tanmateix, no ha volgut culpar la Generalitat d'actuar a les seves esquenes i ha excusat els funcionaris que, segons diu, «moltes vegades recorren quasi totes les providències que reben». «No cal donar-li més importància», ha dit. Ara bé, ha fixat la posició de l'executiu i ha remarcat que la voluntat sempre ha estat la de «donar compliment a les sentències judicials».



El ministre de Cultura, però, ha dit que sí permetrà que la Generalitat presenti un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. «Si els serveis jurídics ho estimen necessari, jo ho autoritzaré», ha avançat, argumentant que no pot «generar indefensió» i que s'han de respectar els drets a les parts a recórrer a instàncies superiors les decisions judicials.