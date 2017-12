Localitzada sana i estàlvia la noia de 14 anys desapareguda a Barcelona

Un vigilant de seguretat de TMB l'ha trobat aquest dijous al vespre

Actualitzada 15/12/2017 a les 08:40

La noia de 14 anys que va desaparèixer dimarts passat a Barcelona quan anava a l'escola va ser trobada dijous al vespre per un vigilant de seguretat de TMB i es troba sana i estàlvia. Els Mossos d'Esquadra ho han anunciat a través de les xarxes socials sense donar més detalls. A la menor se l'havia vist per última vegada dimarts a les vuit del matí al carrer Urgell de Barcelona, prop del col·legi Sagrada Família. La policia catalana va demanar a través de Twitter la col·laboració dels ciutadans per poder-la localitzar.