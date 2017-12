La Junta Electoral Central amplia el termini per votar per correu fins al 19 de desembre

L'ampliació del termini ha estat sol·licitada pel PP i compte amb l'informe favorable de Correus

La Junta Electoral Central ha ampliat fins a les 14 hores del 19 de desembre el termini per votar per correu en les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre. Inicialment, el termini finalitzava el 17 de desembre i ara els electors amb dret a vot tindran dos dies més per dipositar el sobre amb el seu vot a les oficines postals. En la seva resolució, la JEC indica que l'ampliació del termini, sol·licitada pel PP, compte amb l'informe favorable de Correus.



L'organisme ha acordat aquesta nova ampliació perquè els electors disposin de més temps per dipositar el seu vot ja que, segons argumenta en la resolució, s'ha produït un retard «de certa documentació electoral» a causa, segons apunta, dels recursos interposats contra la proclamació de candidatures i la «peculiaritat» de les dates del procés electoral, «que comporta que el termini de dipòsit del vot finalitzi després d'un cap de setmana».