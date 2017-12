L'alcalde, Eduard Piera, ja ha penjat la imatge al seu compte de Twitter

A la Fuliola han substituït una pancarta dels presos polítics per aquesta. Ídol @EduPiera! pic.twitter.com/idfBv49FAT — Àlvar Llobet Sotelo (@AlvarLlobet) 15 de desembre de 2017

L'Ajuntament de la Fuliola, a Lleida, va rebre la notificació per part dels Mossos d'Esquadra que la junta electoral no permetia els cartells reivindicatius de la llibertat dels presos polítics a edificis públics. A la façana del petit municipi agrícola en tenien una i van decidir retirar-la.Però no han volgut deixar enrere les reivindicacions i aquest divendres, tal com el mateix alcalde de la localitat, Eduard Piera, ja ha pujat al seu compte de Twitter, han col·locat una pancarta que substitueix l'anterior i que, en realitat, se suposa que continua reclamant el mateix.El missatge, però, és per a bons entenedors; 'Tu ja m'entens...'