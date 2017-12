L'empat tècnic d'ERC i Cs complica els acords per a governar Catalunya

Les formacions independentistes es queden a les portes de la majoria absoluta mentre que els constitucionalistes es queden lluny, segons l’enquesta d’Henneo

Actualitzada 14/12/2017 a les 21:47

Fidelitat de vot



JuntsxS Cs PSC CatCom CUP PP ERC 32,8 3,3 16,7 JxCAT 28,4 Cs 70,9 17,6 4,20 28,7 PSC 3,6 42,4 20,80 4,5 7,0 CatComú 8,2 16,70 9,1 CUP 1,4 54,5 PP 40,9 Abstenció 0,7 5,2 Indecisos 21,3 22,6 21,2 41,70 18,2 18,3 NC 6,4 3,3 10,6 9,1

La majoria dels que van votar als comuns no saben si repetiran

Una participació de rècord i encara molts votants indecisos

Nous votants

Partit Simpatia ERC 13,3 JxCAT 2,1 Cs 39,2 PSC 1,5 CatComú 1,9 CUP 8,4 PP No Votaré 8,4 No ho sé 16,7 NC 8,5

Vot per edat

Partit/edat 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Més de 65 ERC 20,5 24,7 27,3 28,0 21,9 18,8 JxCAT 2,3 23,4 26,7 10,8 20,4 23,4 Cs 34,1 27,5 17,9 28,7 22,3 16,1 PSC 5,6 7,5 11,2 17,2 25,1 20,2 CatComú 6,9 8,3 8,9 2,2 4,2 6,8 CUP 27,2 7,5 3,6 10,8 2,0 1,4 PP 3,4 1,1 4,5 2,2 4,2 13,4

Els joves que s’estrenen a les urnes se’n van a Ciutadans

Vot per sexe



Partit Home Dona ERC 24,2 25,9 JxCAT 22,2 14,9 Cs 17,8 30,8 PSC 16,2 12,7 CatComú 5,1 5,9 CUP 8,1 4,2 PP 3,3 5,7

El gènere, sí importa

Fitxa tècnica

Enquesta realitzada per A+M entre l’11 i el 13 de desembre, amb una mostra telefònica de 1.500 entrevistes a majors de 18 anys, amb una distribució provincial amb quotes de sexe i edat. La mostra aporta un nivell de confiança del 94,5, amb un marge d’error de +/- 2,58%.

El partit que encapçala Inés Arrimadas confirma el seu creixement a Catalunya i pràcticament igualat en diputats a la que serà la força política més votada, Esquerra Republicana. Així ho indiquen les dades de l’enquesta encarregada pel Grup Henneo, en la qual participa Diari Més, sobre el resultats a les eleccions del 21 de desembre i que s’ha realitzat entre l’11 i el 13 de desembre passat.Les dades atorguen una forquilla d’entre 33 i 35 escons a ERC i una intenció de vot del 24,60%. Per la seva banda, Ciutadans, aconsegueix una intenció de vot pràcticament igual, del 24,38% que, en nombre de diputats, es tradueix en una forquilla de 32 a 34.Per darrere, com a tercera força, se situa «la llista del president», Junts per Catalunya, que sumaria entre 24 i 26 escons al Parlament i un percentatge de vot del 17,73%.D’aquesta manera, els 62 diputats que, en l’anterior legislatura, van aconseguir Junts pel Sí que aplegava a candidats de la societat civil i del PDeCAT i ERC passaria, en aquesta ocasió a sumar, en els millors dels casos, 61 diputats. Amb tot, si la part de la forquilla que s’acaba confirmant és la baixa, el resultat podria quedar en 57 escons. Per tal d’aconseguir els 68 diputats que donarien la majoria absoluta al Parlament, caldria comptar, novament, amb la tercera força independentista en discòrdia, la CUP.Segons els resultats de l’enquesta, la formació anticapitalista sumaria entre 7 i 8 escons, per sota dels 10 que va aconseguir el 2015. El seu percentatge de vot ha passat del 8,20% de l’anterior legislatura al 5,55% que li atorga la mostra actual. D’aquesta manera, si ERC i JuntsxCat aconsegueixen complir amb els seus millors pronòstics, sí que es podria sumar per fer majoria parlamentària, tot i que amb un marge de tan sols un diputat.Un altre dels aspecte que confirma l’enquesta del grup Henneo és l’increment de vot que aconsegueix el PSC. La formació que lidera Miquel Iceta sumaria entre 20 i 21 diputats, quan el 2015 en va sumar 16. La seva intenció de vot passa del 12,74% al 15,29% actual.L’altra formació integrada en el que s’ha denominat bloc del 155 és el Partit Popular. Totes les previsions que fins ara s’han materialitzat en forma d’enquestes li adjudicaven un descens important de la seva presència al Parlament català. I l’enquesta del grup Henneo confirma aquesta tendència. La previsió que li donen les dades és que passi dels 11 diputats actuals a una situació d’entre 6 o 7 representants i una intenció de vot del 5,41%.Amb aquests resultats, en els millors dels casos (és a dir, sumant sempre la part més alta de la forquilla), els partits «constitucionalistes» arribarien fins els 62 diputats (amb els pronòstics més baixos, se situarien en 58 representants). Això els deixaria lluny de la majoria absoluta en el cas de voler escometre un govern tripartit.Amb aquests resultats a la mà, resultarà determinant el posicionament de Catalunya en Comú Podem. La formació encapçalada per Xavier Domènech patirà, segons les dades de l’enquesta, un descens notable en vots i intenció de vot. Passa del 11 diputats actuals a una forquilla de 7-8 escons, amb un percentatge de vot que cau fins el 5,95% (el 2015 va ser del 8,94%).Els diputats dels comuns poden ser determinants per assolir un govern amb majoria absoluta de caire independentista o, pel contrari, per permetre un govern «constitucionalista» amb una abstenció seva en el debat d’investidura. Una alternativa que el mateix Domènech ha començat a explorar és la d’un front «d’esquerres». En aquest sentit, el candidat ha fet una crida a ERC i al PSC per «sortir d’on són» i explorar un acord. D’acord amb els resultats de l’enquesta, un tripartit d’esquerres podria sumar majoria amb certa «tranquil·litat».Les dades sobre la fidelitat del vot són demolidores per a Catalunya en Comú. Segons les respostes recollides a l’enquesta, només un 16.70% té clar que votarà novament per la candidatura de Domènech, i encara hi ha un 41,70% que es declara indecís. Ciutadans és qui té una fidelitat de vot més consolidada, amb un 70,9%. En el cas de la CUP és del 54,5% i només un 18,2% d’indecisos. En el cas d’ERC, hi ha una fidelitat del 38,2%, i un 28,4% en el cas de JuntsxCAT, amb dades referencials compartides perquè es van presentar plegats el 2015.També està força fidelitzat el vot en el cas del Partit Popular, amb un 40,9%, i el PSC, amb un 42,4%. En el cas dels socialistes, hi ha un 21,2% que no sap si mantindrà el vot del 2015 i un 17,6% que potser es passa a Cs. Hi ha un 28,7% de votants del PP que possiblement acabin votant a Ciutadans. Tenint en compte que es preveu una participació molt elevada, també és rellevant saber què faran aquells votats actuals que el 2015 van ser abstencionistes. I en aquest apartat encara hi ha un 22,2% que no saben quina opció política triaran, però la majoria, un 23,5%, es decanta per votar a Ciutadans. ERC és la segona formació en intenció de vot que arrossega anteriors abstencionistes, però tan sols amb un 6,2%.Les dades per part dels partits que es presenten a aquestes eleccions s’aconsegueixen, amb un percentatge de participació altíssim. D’aquest amb la mostra del grup Henneo, el 84,3% dels catalans amb dret a vot acudiran a les urnes. Amb tot, en el moment de recollir la mostra hi havia un 23,1% que encara es mostraven indecisos.Un dels paràmetres que recull l’enquesta és entre quines formacions tenen dubtes els que es declaren indecisos. Així, el 30,9% d’aquests afirmen que dubten entre el vot a Ciutadans o el Partit dels Socialistes. En un percentatge una mica menor, un 28 %, hi ha els que encara no han decidit si votaran a Esquerra o ho faran a JuntsxCat.D’altra banda, un 8,9% afirma que triarà entre el PP i Cs i un 8,8% entre ERC i Catalunya en Comú. Hi ha, tot i que pot semblar a priori inversemblant, un 2,9% que no tenen clar si la seva elecció serà Ciutadans o JuntsxCatalunya.Ciutadans no tan sols aconsegueix estirar vots procedents del Partit Popular i el PSC per aconseguir l’increment que totes les enquestes li auguren. La formació d’Arrimadas ha aconseguit ser l’opció triada per la gran majoria dels nous votants que s’han incorporat al cens electoral per aquest 21-D. La dada és molt clarificadora: un 39,2% dels nous votants ho faran a Cs. En segon lloc en simpatia a l’hora de decidir el vot d’aquests joves hi ha ERC, amb un 13,3%, seguida de la CUP, amb un 8,4%. La resta de formacions aconsegueixen percentatges molt baixos d’interès entre els joves, dels quals encara hi ha un 16,7% que no sap què votarà.I no tan sols els joves que s’incorporen al dret a vot els que aposten pel la formació taronja. Del conjunt d’enquestats, en funció de grups d’edat, els més joves també s’acumulen en el còmput de Cs. Un 34,1 dels votants d’entre 18 i 24 anys ha triat el partit d’Arrimadas, per sobre del 27,2% que assoleix la CUP o el 20,5% d’ERC.Esquerra és l’opció majoritària (27,3%) entre els votants de la franja de 35 a 44 anys, seguit d’a prop per JuntsxAT (26,7%). La formació de Carles Puigdemont lidera, però, els votants de més edat. La ‘llista del president’ és l’opció preferida pel 23,4% dels majors de 65 anys. En la franja d’edat prèvia, els votants d’entre 55 i 64 anys, l’opció més triada és la de Miquel Iceta (25,1%)Una altra de les qüestions analitzades a través de les dades de l’enquesta és el vot per sexe. Destaca, especialment, la diferència important de gèneres que es produeix entre els que afirmen que votaran aquest 21-D. Un 30,8% dels vots de Cs són de dones, és a dir que una de cada tres catalanes que votarà, ho farà a la formació taronja. El que més se li apropa és ERC, amb un 25,9%, tot i que en aquest cas, la formació d’Oriol Junqueras acumula un 24,2% de vot masculí, és a dir molt més equiparat que en el cas de Ciutadans, que només suma un 17,8% de votacions masculines.Sobre el total de votants a candidatures, un 22,2% ho farà a JuntsxCAT (un 14,9% de dones) i també hi ha una diferència destacada a favor del vot masculí en el cas del PSC (16,2 davant el 12,7 de dones) i la CUP (8,1% homes i 4,2%, dones). Només a Catalunya en Comú també hi ha més percentatge de dones que homes que els votaran.