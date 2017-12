Anonymous anuncia la publicació d'«informació crucial» sobre Ciutadans i Albert Rivera

Algunes informacions indiquen que publicarà informació sobre les empreses i les persones que financen la formació taronja

Actualitzada 15/12/2017 a les 17:59

Hola @CiudadanosCs, aún queda mucha información por desvelar, cerrando cuentas no conseguiréis callarnos. — Anonymous Hack (@AnonymousHackop) 14 de desembre de 2017

Aquest dijous al vespre, el perfil de Twitter @AnonymousHackop va anunciar que el dimarts 19 de desembre publicarà «informació crucial» sobre el partit polític Ciutadans i el seu líder Albert Rivera.Sota el lema «No perdonem, no oblidem», els hacktivistes d'Anonymous fan ús d'eines digitals il·legals, o legalment ambigües, per perseguir de manera no violenta finalitats socials i polítiques. No és la primera vegada que actuen en el marc del conflicte català , el passat 24 d'octubre van anunciar la posada en marxa de l'anomenada 'Operació Catalunya'.Algunes informacions indiquen que @AnonymousHackop publicarà informació sobre les empreses i les persones que financen el partit d'Albert Rivera amb el hashtag #AnonymousContraCiudadanos. Els darrers dies, els hacktivistes han anat publicant empreses que donen suport econòmic a la formació taronja com Mercadona, Grupo Arturo o Marina d'Or, i empresaris com l'expresident de l'Espanyol Joan Collet, qui hauria pagat amb diners del club.