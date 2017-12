800 voluntaris controlaran el número de vots dels catalans a l'estranger a 100 consolats d'arreu del món

El vot pregat, és a dir, la sol·licitud que cal fer per llei per poder votar, ha pujat un 60% vist els últims comicis

Una xarxa de 818 voluntaris controlarà el nombre de vots de catalans a l'estranger que arribaran a 100 consolats d'arreu del món per als comicis del 21 de desembre. Calculen que d'aquesta manera podran controlar les seus electorals del 80% de catalans que resideixen de manera permanent fora de Catalunya. Estan organitzats a partir d'una iniciativa sorgida de la plataforma 'Catalans al món', que agrupa unes 12.000 persones i que té l'objectiu de comprovar que el nombre de vots que arriben als consolats és el mateix que el que finalment s'acaba dipositant a les urnes. És una suspicàcia que s'origina, per exemple, en els últims comicis del 2015, quan va transcendir que 3.000 vots que s'havien dipositat al consolat de Roma no havien arribat al seu destí. Ho ha explicat a l'ACN l'impulsor de la iniciativa i 'webmaster' de 'Catalans al món' Sergi Marzábal, que denuncia que el procés per votar des de l'estranger té «molts punts foscos».



Els representants, nom que la plataforma dona als voluntaris que controlaran les votacions, hauran de ser presents als consolats durant els cinc dies que dura la votació per als catalans residents a l'estranger de forma permanent -inclosos dins del Cens Electoral de Residents Absents (Cera)- i que han fet la petició de votar, el que s'anomena 'vot pregat'. Inicialment era de tres dies, del 17 al 19 de desembre, però s'ha ampliat fins al 21 després que la Junta Electoral Central hagi atès una petició de Junts per Catalunya perquè s'allargués el període.



Són només dos dies, però són molt importants, perquè un dels grans problemes que presenta la votació des de l'estranger és, precisament, el termini, que en ocasions acaba essent massa curt. La documentació per poder votar s'envia des d'Espanya per correu ordinari després d'un procés laboriós –i sovint llarg- de petició, i a això cal afegir-hi, moltes vegades, la lentitud pròpia dels sistemes postals dels diferents països, que de forma habitual fa que no arribi a temps.



Si la documentació arriba dins del termini previst, l'elector té dues opcions, enviar el vot per correu al consolat que li quedi més a prop dins del país on resideix o dur-lo presencialment. Tant en una com en l'altra opció, segons explica Marzábal, el votant perd el control de la butlleta en el moment que la diposita o bé a l'oficina de correus o bé al mateix consolat.



«Jo no puc saber si el meu vot arribarà o no arribarà», explica el membre de la plataforma Catalans al món que no dubta a qualificar d'»antediluvià» l'escenari. «He certificat el meu vot, sé que arribarà al consolat, però a partir d'aquí ja no puc saber res més. No sé si el meu vot entrarà en urna al consolat. No sé si arribarà a Madrid a la Junta Electoral Central. No sé si després serà distribuït per arribar a les Juntes Electorals Provincials. I no sé si finalment entrarà en urna». Tot això, indica, és el que fa que des de la plataforma intentin organitzar-se, «perquè hi ha molts punts foscos en tot aquest procés».



El que volen fer, afegeix, és «una cosa tan catalana com tants caps tants barrets». En aquest sentit explica que, per exemple, la xarxa de voluntaris s'estén a tots els consolats dels EUA, de tal manera que podran saber quants vots de catalans hi han arribat. «Després quan es faci el recompte, que es fa el dia 24, volem que els vots dels EUA siguin la suma que tenim nosaltres». I és que, com afirma, «des que es vota a l'urna del consolat, fins que es fiquen a l'urna de Catalunya, aquests vots desapareixen de la vista i ningú sap on són».



El control que durà a terme la xarxa de voluntaris organitzada a partir de la plataforma 'Catalans al món' coincidirà amb uns comicis en què la sol·licitud del vot pregat ha pujat un 60% vist els últims comicis. L'any 2015 el van demanar 21.771 persones. Per a aquest any l'han demanat 38.435, segons xifres que publica el Parlament de Catalunya, encara provisionals en el cas de les del 2017. El Cera també ha pujat, de 196.062 persones el 2015 a 226.381 aquest any, segons la mateixa font.