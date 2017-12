El jutge del Suprem cita a declarar Forn, Sànchez i Cuixart l'11 de gener per decidir si els deixa en llibertat

Tots tres havien demanat tornar a comparèixer davant de Llarena

Actualitzada 14/12/2017 a les 14:45

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat a declarar el conseller d'Interior destituït pel 155, Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el pròxim 11 de gener. Tots tres havien demanat tornar a declarar davant del magistrat després que aquest decidís mantenir-los a la presó el passat 4 de desembre, i fonts del Suprem han explicat que es dona compliment així a la petició aplicant l'article 400 de la Llei d'enjudiciament criminal, que permet a un investigat declarar les vegades que vulgui. En aquesta citació, Llarena no inclou el vicepresident destituït Oriol Junqueras, que va presentar un recurs directament a la Sala Penal del Suprem.



Forn, Sànchez i Cuixart, juntament amb Junqueras, continuen a la presó després de declarar davant del jutge del Suprem el passat 4 de desembre. La resta de consellers destituïts que estaven empresonats van poder sortir en llibertat pagant una fiança de 100.000 euros cadascun.



El conseller d'Interior destituït va presentar un escrit davant del Suprem el dia següent demanant tornar a declarar «amb la major celeritat possible» i fer-ho «profusament sobre els fets objecte de la querella», i no només sobre la seva situació personal. Per la seva banda, Jordi Sànchez també va demanar tornar a declarar per reclamar la seva llibertat, i fer-ho aquest cop sobre el fons de tot el cas.



La citació de tots tres és per al dia 11 de gener a les 9.30 hores. Llarena no ha citat Junqueras, qui va presentar un recurs davant de la Sala Penal del Suprem per demanar que el deixi en llibertat provisional per poder participar en la campanya electoral.