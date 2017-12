El govern espanyol vigilarà amb lupa les xarxes socials durant la campanya del 21-D

Fonts de l'executiu diuen que ja estan actuant davant de la «preocupació» entre alguns partits espanyols per l'activitat a les xarxes socials

Actualitzada 14/12/2017 a les 18:47

El govern espanyol vigilarà amb lupa per evitar que es propaguin «fake news» durant la campanya electoral pel 21-D, segons han informat aquest dijous fonts de l'executiu. La Moncloa treballa per evitar que hi hagi una campanya de «desprestigi» contra la democràcia a l'Estat espanyol a les xarxes socials arran de la situació a Catalunya. Segons han indicat aquestes mateixes fonts, el govern de Mariano Rajoy ja està actuant perquè diversos partits li han expressat la seva «preocupació» per les informacions que es poden trobar a les xarxes socials. A més, a nivell internacional, la Moncloa intenta transmetre el missatge que els comicis se celebraran en un context «d'absoluta normalitat». A Brussel·les, coincidint amb la celebració de la cimera de caps d'estat i de govern de la UE, la Moncloa ha convocat un brífing per a mitjans internacionals per explicar el 155 i la convocatòria d'eleccions.



El missatge que el govern espanyol intenta defensar de cara als comicis és el de total normalitat i el de la fermesa del sistema electoral, que fonts de Moncloa han remarcat que és un dels més «segurs» del món i no es pot «hackejar». Des del govern espanyol treballen, principalment, en combatre el que ells consideren «notícies falses» que intenten posar «en qüestió» la democràcia espanyola i el seu «prestigi». En aquest sentit, des de l'executiu ja s'han emmirallat en les experiències d'altres països, i asseguren que treballen en aquesta estratègia des de fa temps però ho faran amb més intensitat durant aquesta campanya.