Iceta proposa l'indult pels polítics sobiranistes que fossin condemnats, però el PSOE se'n desmarca

El socialista defensa que la democràcia té instruments per «tancar ferides»

Redacció

Actualitzada 13/12/2017 a les 15:14

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha afirmat que si és president de la Generalitat «sens dubte» demanaria l'indult pels polítics sobiranistes que fossin condemnats, mentre que el PSOE se n'ha desmarcat. En una entrevista a RAC 1, Iceta ha dit que primer caldrà esperar que hi hagi sentència però si aquesta és condemnatòria s'ha mostrat partidari de l'indult per «tancar ferides i resoldre problemes» i deixar de tenir «una espècie d'hipoteca» a sobre de tots. El socialista ha defensat que la democràcia té «mecanismes per alleugerir i cosir ferides» de conflictes polítics que han acabat en l'àmbit judicial. Davant d'aquestes paraules, fonts del PSOE han expressat que aquesta és l'opinió d'Iceta i la respecten però han reconegut que els ha sorprès i se n'han desmarcat.