Arrimadas: «Aspiro a què Podem no sigui determinant»

La candidata de Cs confia en una eventual abstenció de la candidatura de Xavier Domènech per poder formar un «govern alternatiu»

Actualitzada 13/12/2017 a les 12:09

La cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha enviat un altre missatge a la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, encapçalada per Xavier Domènech, perquè, si son determinants, puguin donar suport amb l'abstenció a un «govern alternatiu» que prioritzi les polítiques socials.



Perquè no tinguin «temptacions» de reeditar un tripartit amb ERC, Arrimadas ha manifestat la necessitat que tant els de Domènech com els socialistes, tinguin menys vots i escons i per això, ha assegurat que aspira «a què Podem no sigui determinant». En una conferència, Arrimadas ha fet una altra crida a la mobilització per ser la força més votada i guanyar «la batalla de la comunicació», que creu que fins ara el govern espanyol ha perdut.