ERC restituirà Trapero com a major dels Mossos si governa després del 21-D

Rovira reivindica «l’aval i credibilitat» de l’obra del Govern i presenta la seva llista com l’única capaç de «fer el que alguns creuen impossible»

Actualitzada 12/12/2017 a les 13:48

Esquerra Republicana s’ha compromès a restituir Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d’Esquadra si després de les eleccions del 21-D governa. Així ho ha avançat la número dos de la candidatura i secretària general del partit, Marta Rovira, en un acte on els republicans presentaven les línies mestres del seu programa. «Hem de retornar la consideració, la confiança i el reconeixement als Mossos. Amb la seguretat pública no s’hi juga. I la manera de rehabilitar-ho és fer avinent que Trapero pugui ser retornat a la seva posició, si ell ho considera», ha explicat Rovira, tot considerant que «és una ofensa i un atac a la seva professionalitat tenir-lo relegat per motius polítics a tasques que no són adients a la seva vàlua».