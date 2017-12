Tensió entre la policia i els manifestants a la porta del Museu de Lleida pel trasllat de les obres d'art a Sixena

S'hi han pogut sentir crits com «Ros dimissió» i «No mereixeu la senyera que porteu», als Mossos

Actualitzada 11/12/2017 a les 10:24

Ens arriben notícies de fora que ens fan patir. Si us plau, no carregueu contra persones que es manifesten pacíficament. Gràcies a tothom! — Museu de Lleida (@museudelleida) 11 de desembre de 2017

La imminent sortida de les obres de Sixena del Museu de Lleida ha comportat aquest dilluns al matí escenes de tensió entre els Mossos d'Esquadra que han format un perímetre de seguretat a l'exterior de l'equipament i desenes de manifestants que demanen que les obres no surtin cap a l'Aragó després que la Guàrdia Civil s'hagi personat aquesta matinada per endur-se-les. A l'exterior, s'hi han pogut sentir crits com 'Ros dimissió' i 'No mereixeu la senyera que porteu', dirigits als agents de la policia catalana. Passat un quart d'hora del forcejament entre els mossos i els manifestants, la situació s'ha calmat relativament a l'exterior del Museu de Lleida. Tot i així, els carrers adjacents al museu es troben tallats.Al voltant de les quatre de la matinada, una desena de vehicles de la Guàrdia Civil s'ha personat al Museu de Lleida acompanyats per tècnics aragonesos per efectuar el trasllat a Sixena de les obres d'art en litigi. El dispositiu policial s'ha personat a l'equipament acompanyats d'una furgoneta i un camió, del qual estan descarregant caixes. Hores abans, just passada la mitjanit, també han entrat a l'equipament funcionaris del museu.Des d'aleshores, una cinquantena de persones s'han concentrat a fora, malgrat que els Mossos d'Esquadra tenen blindat l'entorn del museu per impedir-hi l'entrada. El termini marcat pel jutge d'Osca permetia l'entrada de la Guàrdia Civil al museu a partir d'aquesta mitjanit. Si es compleixen els pronòstics, les peces es començaran a empaquetar i a carregar en un camió les properes hores.