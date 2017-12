Ros sobre el trasllat a Sixena: «Em penedeixo que s'estigui utilitzant indegudament el 155»

L'alcalde de Lleida admet que pot tenir «repercussions» per al PSC

«Em penedeixo que s'estigui utilitzant indegudament el 155». Així ha respost l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, en preguntar-li si es penedeix que el seu partit hagi donat suport a l'aplicació d'aquest article. En declaracions a Catalunya Ràdio, Ros ha remarcat que el 155 «no està pensat per entrar en plets entre administracions», sinó que té com a objectiu «restablir la legalitat constitucional i estatutària». També ha admès que pot tenir «repercussions» per als socialistes. De tota manera, ha assegurat que encara manté un «fil d'esperança» que les obres no acabin sent traslladades. En canvi, el primer secretari del PSC i candidat, Miquel Iceta, ha desvinculat el 155 d'aquest afer.



Ros ha argumentat que, al marge que el 155 no pot servir per intervenir en plets entre administracions, no es pot executar una sentència quan no és ferma i pot ser recurrible fins al Tribunal Suprem, ha dit. Al seu parer, aquests dos errors jurídics haurien de paralitzar el trasllat, i ha dit que encara manté una petita esperança al respecte.



Ha apuntat que amb les cartes que ha enviat al govern espanyol sobre aquesta qüestió podria fer un llibre i ha lamentat l'ús que s'està fent del 155. Ara bé, ha negat que els socialistes siguin socis del PP. «El que sí que volíem és restablir la normalitat democràtica al país», ha afegit.



En preguntar-li si aquesta situació tindrà repercussions per al PSC, ha opinat que «és possible que en tingui alguna». En tot cas, ha indicat que sentimentalment «ha fet mal» i a ell el primer.



Ros ha explicat que no l'han deixat entrar al museu perquè no és personal tècnic, però que està en contacte amb el director.