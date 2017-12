La llista d'Arrimadas obtindria entre 32 i 35 escons, la candidatura formada per independents i el PDeCAT en rebria 30-32, ERC 29-32 i la CUP 9-11

Una enquesta encarregada per Junts per Catalunya (JxCat) dona la victòria electoral a Cs. Segons el sondeig de l'empresa GAPS, al qual ha tingut accés Rac1 i han confirmat a l'ACN des de la candidatura que encapçala Carles Puigdemont, la suma d'escons entre JxCat, ERC i la CUP donaria majoria al bloc independentista. L'enquesta, de fet, indica que la llista de Puigdemont passaria per davant d'ERC. Així, la formació d'Inés Arrimadas obtindria una forquilla d'entre 32 i 35 diputats, per 30-32 que en rebria JxCat i 29-32 d'ERC. La CUP en rebria 9-11, de manera que l'independentisme sumaria una forquilla d'entre 68-75 escons. La majoria la marquen, precisament, la frontera de 68 diputats. Per darrere d'ERC, en quarta posició al Parlament, hi hauria el PSC, amb 16-18 escons. La CUP seria cinquena, per davant de Catalunya-En Comú Podem, amb 8-10 diputats. L'última força a l'hemicicle seria el PPC, amb 6-8 escons.