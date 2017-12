Albert Rivera commemora un atemptat d'ETA a Sabadell amb una imatge de Puigdemont amb Otegi

El president de Ciutadans recorda la mort de sis policies fa 27 anys i ho aprofita per atacar un adversari polític

Hoy se cumplen 27 años del atentado de ETA en Sabadell, donde asesinaron a seis policías. Para nosotros los héroes no son los terroristas, sino nuestros servidores públicos y sus familias. Mi recuerdo y cariño para todos ellos. pic.twitter.com/xh83u4GcY3 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de desembre de 2017

Un llaç negre, una portada d'El País de fa 27 anys i una fotografia recent de Carles Puigdemont al costat d'Arnaldo Otegui, dirigent d'EH Bildu. Amb aquestes tres imatges el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha volgut commemorar aquest divendres l'atemptat que ETA va cometre a Sabadell l'any 1990 amb un cotxe bomba que va provocar la mort de sis policies.D'aquesta manera, i afegint el comentari que «para nosotros los héroes no son los terroristas, sino nuestros servidores públicos y sus famílias», aprofita la piulada de record a les víctimes del terrorisme per atacar el president Puigdemont.La piulada ha aconseguit gairebé 4.000 'cors' favorables, però també ha generat nombrosos comentaris, la gran majoria d'ells criticant l'ús electoralista que fa Rivera del record als morts per la banda terrorista.