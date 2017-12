Un dels policies nacionals implicats en la baralla de bar al Born és inspector en cap d'antidisturbis

Amb més de 250 agents a càrrec seu, es va incorporar a l'operatiu del referèndum català el mes de setembre

Un grup de 7 agents de la Policia Nacional va protagonitzar el passat 23 d'octubre, una baralla nocturna en un local de barri del Born de Barcelona.Segons que aquest divendres ha publicat La Vanguardia , un dels policies que es va veure implicat en l'altercat és un inspector en cap d'una de les unitats antidisturbis que estaven desplaçades a Barcelona en motiu de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.Aquest inspector en cap, que respon a les sigles de J.A.F. va ser el responsable de la cinquena Unidad de Intervención Policial (UIP), que té la seva seu a Granada i Màlaga i que està formada per uns 250 efectius.Es tracta, segons el rotatiu, d'un dels comandaments policials que van participar en la reunió de coordinació policial que va tenir lloc el 25 de setembre i que va convocar el que era el cap del gabinet de coordinació de la secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, una reunió que a tenir força transcendència mediàtica perquè d'ella es va destacar la no compareixença del major Trapero, responsable dels Mossos d'Esquadra.J.A.F. estava allotjat en un dels dos vaixells policials atracats al port de Barcelona, on va estar fins al seu retorn a la base d'origen de la seva unitat, el novembre passat.Els aldarulls que ell i altres agents van provocar a un bar del Born es van iniciar només entrar al local. Es van negar a pagar les consumicions i cridaven i molestaven els clients. Cridaven consignes com '¡Viva España!' i van començar a increpar els cambrers, que parlaven en italià, tot i que els agents, algun d'ells molt begut, creia que ho feien en català.Quan els cambrers es van negar a continuar servint-los la situació encara es va tensar més. «¡Somos la puta ley aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís cuando decimos nosotros!», van cridar els agents, que es van identificar com a policies, tot i que estaven fora de servei. També es van produir moments de violència, quan van agafar un dels cambrers pel coll i quan els amenaçaven amb tamborets.Els responsables del local van avisar els Mossos d'Esquadra, que quan van arribar van ser rebuts amb crits de «ratas» i «putos catalanes», segons recull el rotatiu citant testimonis de la situació.La situació va culminar amb dues denúncies creuades. La dels responsables del local contra els policies i la d'aquests contra els cambrers, q a qui acusen d'haver-los pres els mòbils (tot i que diversos mitjans van explicar que van ser localitzats al terra del local posteriorment).La Vanguardia explica que la Policia Nacional no han aplicat cap mena de mesura de caràcter intern contra els agents fins que no es resolguin les denúncies.