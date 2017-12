Rajoy diu a Lleida que el procés fa mal als independentistes «com a persones»

El president espanyol es mostra convençut de la victòria dels constitucionalistes i reivindica un vot pel PP com a valor «segur»

Un centenar de persones demanen la «llibertat dels presos polítics»

Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al migdia davant la Llotja de Lleida, on el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, participa en l'acte de campanya del PPC, per reclamar la «llibertat dels presos polítics». Els concentrats, que duien pancartes, bufandes grogues i estelades, han estat continguts per agents dels Mossos d'Esquadra. A més, s'han escridassat amb un parell d'unionistes partidaris del president espanyol.

El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicat aquest divendres des de Lleida l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Una decisió que ha permès evitar el «disbarat» que impulsava el govern de Puigdemont i que «ha frenat el sec el deliri de la independència». En aquest marc, s’ha mostrat convençut de la victòria dels partits constitucionalistes el 21D i ha demanat el vot als catalans que volen «recuperar la normalitat» i la «convivència» a Catalunya. El vot pel PP, ha dit, és un vot «segur» que «no es posarà al servei de cap causa que els que estem aquí se n’hagi de penedir». Per contra, ha afirmat, el procés "fa molt mal a les persones, a les seves famílies, a la seva economia, a la seva vida i al seu ésser com a persones". Ha insistit que malgrat que s’ha produït una «evident contracció de l’economia catalana» fruit del procés, el creixement «es pot recuperar». «Hem previst un creixement del 2,3% al 2017, però si hi ha un mínim de seguretat a Catalunya pot ser del 3%», ha reiterat.Rajoy ha participat aquest divendres al míting del PP a Lleida, on ha acompanyat el líder del PPC i candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, i on ha »agraït» als militants del PP de Lleida que es mantinguessin «fidels» al partit «i a la Constitució» en els «moments difícils».Segons el líder del PP, mitjançant el 155 el govern espanyol han aconseguit «frenar el disbarat» i la declaració d’independència «amb la llei a la mà, que és com es fa als països democràtics amb constitucions democràtiques». Una decisió que ha permès «recuperar la legalitat» i «governar amb normalitat i tranquil·litat».