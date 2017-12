Se sumarà a l'acte del dia 16 amb Inés Arrimadas i Albert Rivera, on també hi serà Mario Vargas Llosa

Actualitzada 08/12/2017 a les 21:59

Iceta afirma que es reunirà amb Valls quan vingui a Barcelona

L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, i l'escriptor Mario Vargas Llosa entraran en campanya amb Cs a l'acte del dia 16 de desembre a Barcelona, donant suport a la candidata Inés Arrimadas, i al president del partit, Albert Rivera. Vargas Llosa ja va participar, el 8 d'octubre passat, a la marxa organitzada per Societat Civil Catalana (SCC) i hi va intervenir en un parlament on es va mostrar contrari als nacionalismes i va defensar Espanya com a «terra de llibertat». Valls, nascut a Barcelona, serà el primer líder europeu que se suma a la campanya de Cs, després d'haver-se manifestat en contra de la independència de Catalunya en diverses ocasions.La candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha qualificat aquest divendres de «plaer» poder disposar, als actes del partit, dues persones de tanta rellevància com Vargas Llosa i Manuel Valls, de qui destaca el seu origen català i la seva defensa dels valors. Per Arrimadas, el fet que un exprimer ministre francès, socialista, se sumi a la campanya de Cs és una mostra que la formació taronja representa els valors «europeistes i moderns'» dels qui defensen «la unió, la solidaritat, la igualtat i la llibertat». Per Arrimadas, el suport de Valls també és un exemple que el «aquest no és només un problema de catalans», sinó que és un problema del «projecte europeu».En aquest sentit, ha recordat que la Unió Europea no ha donat suport a Puigdemont, a qui no l'ha rebut mai ningú a Brussel·les, i critica que hagi proposat un referèndum per sortir-ne. Per Arrimadas, els darrers mesos s'ha demostrat que el projecte de «secessió» de Puigdemont no té cabuda a Europa, i per això cal una alternativa «centrista, moderada i reformista» com Cs.Després de conèixer-se que l'exprimer ministre francès Manuel Valls participarà a la campanya de Cs, Iceta ha mostrat el seu «màxim respecte» pel que ha recordat que és un home que ja no és membre del Partit Socialista francès i ha explicat que ell també es reunirà amb ell en la seva visita a Barcelona.El socialista ha insistit en apuntar que Valls és un home «independent, lliure» i ha afirmat que té tot el «seu suport i respecte» sobre els actes als que decideixi assistir «des de la independència política». Ha afegit que el francès és un home que està «seguint molt de prop» la situació política catalana «des de la preocupació i ha concretat que es vol reunir amb ell també per parlar sobre Europa.