JxCat demana a la Junta Electoral que Sànchez i Forn puguin participar en actes electorals

La candidatura que encapçala Puigdemont vol que se'ls traslladi per anar als principals mítings o que se'ls autoritzi a gravar missatges des de la presó

Actualitzada 08/12/2017 a les 16:48

Junts per Catalunya ha enviat un escrit a la Junta Electoral per demanar que el número 2, Jordi Sànchez, i el número 7, Joaquim Forn, puguin participar als actes electorals malgrat el seu empresonament. La candidatura que encapçala Carles Puigdemont demana que s'autoritzi el trasllat de tots dos per tal que puguin anar físicament als mítings, principalment al central i al de final de campanya. En cas que no sigui possible, de manera subsidiària, es reclama que se'ls permeti gravar des de la presó missatges de campanya electoral per emetre'ls durant els actes, tal com es fa amb els missatges de Carles Puigdemont des de Brussel·les. La segona petició de JxCat és que Sànchez i Forn també puguin participar en debats electorals i entrevistes en mitjans de comunicació. De la mateixa manera, es proposa com a opció alternativa que es puguin fer les entrevistes des de la presó.



JxCat argumenta que tenen dret a participar en actes electorals per demanar el vot a favor de la candidatura de la qual formen part en «igualtat d'oportunitats respecte a la resta de candidats», així com també a participar en igualtat d'oportunitats als mitjans de comunicació públics i privats, en els debats i entrevistes durant la campanya electoral.



L'escrit presentat davant la Junta Electoral s'empara en l'article 23 de la Constitució que diu que els ciutadans tenen el dret a participar als assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal. Així mateix, aquest article també fa referència al dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalen les lleis.



JxCat també apel·la a l'article 21 de la Declaració Universal de Drets Humans que estableix en el seus apartats 1 i 2 que »tota persona té dret a participar al govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits» i que «total persona té el dret d'accés, en condicions d'igualtat, a les funcions públiques del seu país».