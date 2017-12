Cospedal recorda a Barcelona el dret de tots els espanyols a ser «defensats»

La ministra de Defensa ha «celebrat» que la Infanteria pugui commemorar a Catalunya la seva patrona «en un ambient de normalitat»

La ministra María Dolores de Cospedal ha aplaudit aquest divendres que la Infanteria de l’Exèrcit pugui celebrar a Barcelona el dia de la seva patrona, la Inmaculada Concepción, «en un ambient festiu i de normalitat», i ha recordat «el dret a ser defensat i protegits que consagra per a tots els espanyols la Constitució».



La ministra de Defensa ha protagonitzat la celebració de la Inmaculada Concepción, patrona de l’Arma d’Infanteria, en l’aquarterament d’El Bruch de Barcelona, a la que també han assistit el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; l’exministre Jorge Fernández Díaz i els líders del PPC tant català com barceloní, Xavier García Albiol i Alberto Fernández Díaz, respectivament.



La ministra ha assenyalat la idoneïtat de Barcelona per acollir el 125 aniversari del patronatge de la Inmaculada Concepción del cos d’Infanteria, atesos els llaços que han unit al llarg de la història a la verge amb Catalunya, una cosa que ha apuntat que es reflecteix en personatges històrics com l’humanista Ramon Llull.



Cospedal ha elogiat l’«equilibri» entre tradició i modernitat que demostren les forces armades, la tasca de les quals és «fonamental» per garantir «el dret a ser defensat i protegits que consagra per a tots els espanyols la Constitució».