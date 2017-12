Albiol diu que sense el 155 les «organitzacions del carrer de la CUP estarien sembrant el terror a Catalunya»

Respon a Iceta que «la gran majoria dels catalans» no està pensant en un indult als presos

Actualitzada 08/12/2017 a les 18:43

El candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha defensat aquest divendres des de Lleida l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern espanyol. Segons Albiol, sense el 155 avui les «organitzacions del carrer de la CUP estarien sembrant el terror als carrers de Catalunya». El líder del PPC també ha criticat que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s’hagi mostrat disposat a «estudiar un possible indult als qui van provocat un cop d’Estat». Aquesta, segons Albiol, «no és una preocupació de la immensa majoria dels catalans» i «no està a l’agenda del PPC». «Menys preocupar-se d’indults i mes preocupar-se dels 470.000 catalans a l’atur», ha dit. També ha valorat novament la manifestació de Brussel·les. Segons Albiol, els independentistes «són tan bons organitzant manifestacions com enfonsant el prestigi de Catalunya i d’Espanya». «Són capaços d’anar a al cor d’Europa per parlar malament d’Espanya i posar en un compromís la societat catalana», però «amb aquestes manifestacions no es perjudica Rajoy o el PP, sinó que anant a insultar la democràcia espanyola i les autoritats europees a qui perjudiquen és la imatge i credibilitat dels catalans».



Durant l'acte d'aquest divendres a la Llotja de Lleida, Albiol ha rebut per sorpresa un pastís per celebrar el 50è aniversari. El president del PP català ha bufat les espelmes acompanyat de Rajoy, Dolors Montserrat i la presidenta del PPC a Lleida, Marisa Xandri