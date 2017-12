Sorprenen l'exconseller Jordi Turrull renovant el passaport a Barcelona

El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat que el tràmit pugui efectuar-se

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 21:06

L'exconseller Jordi Turull ha intentat renovar el passaport hores després de sortir de la presó a una comissaria de la Policia Nacional de Barcelona.



El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, ha estat informat de la petició, i ha rebutjat aquest dijous que es dugui a terme el tràmit, segons han informat fonts jurídiques.



L'inspector cap de la Prefectura de Servei del DNI de Barcelona va trucar a la Comissaria Especial del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem per informar que l'exconseller havia demanat la renovació del seu passaport, ja que el document li havia caducat.



El jutge estava informat de que Turull va presentar el dimarts 5 de desembre un escrit per a renovar el seu passaport a la comissaria de Policia de Barcelona-Trafalgar. Però el magistrat ha dictat una providència aquest dijous 7 de desembre, segons les mateixes fonts, en el qual recorda que en el seu acte d'excarceració havia consignat la retirada de passaport de tots els exmembres del Govern com a mesura cautelar.