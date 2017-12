Rovira diu que l'Estat «no juga net» per «por a la democràcia»

La candidata d’ERC vaticina que els independentistes «tornaran a guanyar»

Actualitzada 07/12/2017 a les 16:16

La número dos de la candidatura d’ERC al 21-D, Marta Rovira, ha participat a l’acte que ha tancat la manifestació independentista a Brussel·les, i al seu discurs ha acusat l’Estat espanyol de mantenir a presó el líder del seu partit, Oriol Junqueras, i a Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, «perquè mai juguen net, fins i tot en unes eleccions democràtiques». «No juguen net perquè els fa por la democràcia», ha dit. Per a Rovira, Espanya sap que els independentistes «tornaran a guanyar» a les eleccions del 21-D i això els fa «tenir por». «Hem d’estar esperançats, hem d’anar a guanyar a les urnes, ho vam fer i ho tornarem a fer», ha sentenciat entre els aplaudiments dels milers de persones que han assistit a la mobilització.



La candidata d’Esquerra ha posat en dubte l’estratègia de l’Estat i ha avisat que no servirà per apaivagar l’independentisme. «De debò que es pensaven que per enviar mig Govern a l’exili i empresonar-los ens aturarien? Que no veuen que no poden aturar les nostres idees, que el que ens mou són objectius dignes i que no pararem ni un segon de perseguir tots aquests objectius nobles fins al final?», s’ha preguntat. És per això que ha esperonat els catalans independentistes «a anar tots a votar el 21-D». «Hem de guanyar una altra vegada a les urnes, exercir la democràcia i acabar la feina, validar la república i tornar-la a reconstruir i construir des de l’inici», ha sentenciat.



Abans de fer aquestes reflexions, Rovira ha començat llegint una carta que Junqueras va escriure dilluns des de la presó d’Estremera i que va demanar a ERC que fes arribar als manifestants. A la missiva, el cap de llista republicà demana als independentistes que segueixin i persisteixin en el seu objectiu. «Seguiu, no defalliu mai, lluiteu amb un somriure, només la voluntat de tots vosaltres farà que sortim de la presó», ha volgut transmetre, tot reclamant que el 21-D «vagi tothom a votar, com l’1-O». «Recordeu que ens amenaçaven i deien que no votaríem, i vam votar. I vam guanyar. I vam guanyar tant que l’Estat no ho ha digerit, i actua amb ràbia», ha afegit. És per això que Junqueras considera a la carta que cada vot del 21-D «serà un clam per la llibertat, per seguir endavant».