Puigdemont acusa l'Europa oficial «d'animar» Rajoy en la seva «repressió»

El candidat de Junts per Catalunya a Juncker: «Havíeu vist mai enlloc del món una manifestació com aquesta per donar suport a criminals?»

Actualitzada 07/12/2017 a les 16:01

El candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, s'ha dirigit al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per preguntar-li si havia vist mai enlloc del món una manifestació com la d'aquest dijous a Brussel·les per donar suport a criminals. «Potser perquè no som criminals sinó que som demòcrates», ha exclamat el també president en l'acte polític de la concentració que, segons la policia belga, ha aplegat més de 45.000 persones. Puigdemont ha criticat l'actitud de l'Europa oficial i l'ha acusat «d'animar» el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la seva «repressió». Davant d'aquesta situació, ha posat en valor que els catalans en lloc d'allunyar-se d'Europa s'hi hagin acostat per manifestar-se davant les institucions europees.



Puigdemont ha reclamat una Europa que escolti els seus ciutadans i no només els seus estats. «Una Europa que no tingui por de dir-li a un dels seus membres que no respecta els drets bàsics. Això que estem dient avui i que direm el dia 21. Així no», ha defensat el candidat de Junts per Catalunya aixecant el crit 'Així no' per part dels manifestants.



El també president ha afegit que s'ha de construir una Europa amb «més democràcia, més respecte per a les minories i menys interessos de grups i sectors econòmics lligats a interessos de governants que no es caracteritzen per la seva honestedat».



«Quan els presidents de l'ANC i Òmnium són tancats a la presó, quan el govern legítim és empresonat i exiliat i l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió és quan passen coses tan meravelloses com les d'avui. En lloc d'allunyar-nos d'Europa ens hi acostem i fem sentir la nostra veu», ha reivindicat per després afegir que aquest 7 de desembre s'ha escrit «una pàgina preciosa i maquíssima» de la història d'Europa i s'ha ensenyat la «millor cara d'Europa».