Per què Quim Nin comparteix una cançó de Tony Orlando?

El Secretari General de Presidència comparteix el que va ser un dels orígens de l'ús del llaç groc de manera reivindicativa

Actualitzada 07/12/2017 a les 10:35

El penedesenc Quim Nin, alcalde d'Albinyana i Secretari General de Presidència, amb Carles Puigdemont, ha fet una piulada en el seu compte personal en que reprodueix un vídeo amb la cançó 'Tie a yellow ribbon round the old oak tree' que el 1970 van popularitzar el grup Dawn i el seu líder, Tony Orlando.La referència a aquesta cançó no és gratuïta. Es tracta del tema que se suposa que va fer revifar l'ús del llaç groc com a símbol reivindicatiu del retorn i el retrobament amb les persones estimades. Malgrat que l'ús del llaç es remunta a principis del segle XX als Estats Units, no va ser fins a la cançó d'Orlando, en la qual un pres demana a la seva estimada que posi un llaç groc en una alzina per saber si, en sortir de la presó, ella encara l'estima. En cas contrari, continuarà el seu camí. Evidentment el final de la cançó és feliç i l'alzina és plena de llaços grocs.El llaç groc, posteriorment, també es va utilitzar als Estats Units per recordar els soldats absents que van participar en la guerra de l'Iraq. I de manera més recent, la cançó també es va utilitzar per reclamar per la situació de diversos detinguts cubans als Estats Units.En aquest últim cas, diversos cantants, entre ells Sílvio Rodríguez, van versionar el tema com a homenatge a aquests detinguts: