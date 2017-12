Millo constata que l'independentisme amplia els seus «enemics» i ara també culpa Europa dels seus mals

«Em sembla una mala manera de viatjar per Europa», afegeix el delegat del govern espanyol

Actualitzada 07/12/2017 a les 16:45

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha constatat aquest dijous que l'independentisme ha ampliat els seus «enemics» i ara també culpa Europa dels seus mals. «Fins ara l'independentisme es fonamentava bàsicament a identificar un enemic, Espanya, com el malfactor i el responsable de tots els problemes. Ara s'enfoca cap a Europa com a culpable d'aquests fets. Em sembla una mala manera de viatjar per Europa», ha opinat Millo sobre la manifestació de Brussel·les després de la reunió del Consell de Ministres. El popular ha remarcat que l'actuació dels partidaris de la independència «cada vegada va més lluny», i ha fet èmfasi en el fet que les persones que han viatjat a Bèlgica estan exercint el seu dret «constitucional» de manifestar-se «en la seva condició d'espanyols, utilitzant el DNI espanyol».



En roda de premsa, Millo ha considerat «sorprenent» que l'independentisme «no n'ha tingut prou amb assenyalar Espanya com a culpable de tots els mals» i ara ha decidit culpar Europa a través de la manifestació que s'ha celebrat aquest dijous a Brussel·les.



En tot cas, el popular ha opinat que el més preocupant de tot és que aquest «aïllament» que propugnen alguns l'estan «pagant tots els ciutadans de Catalunya». Ha apuntat que Barcelona ha deixat de ser aquest pont de desembre una de les ciutats més visitades pel turisme, que l'atur està creixent i que la demanda interna està caient. «Estem pagant tots els catalans les conseqüències d'aquesta actitud que tenen els que encara consideren que hauríem de continuar amb el mateix malson», ha reblat.



El delegat del govern ha insistit que el 21 de desembre hi ha una gran oportunitat per obrir una «porta d'esperança, per guanyar estabilitat i perquè Catalunya no perdi el ritme de creixement econòmic i d'ocupació que estan vivint la resta de comunitats autònomes».



En preguntar-li sobre possibles indults dels presos o peticions de permisos per participar en la campanya electoral, Millo s'ha limitat a dir que tot plegat depèn dels tribunals, i no correspon al govern opinar sobre les seves decisions. Sí que ha subratllat, però, que «tothom ha de tenir capacitat per rendir comptes dels seus actes». «Quan un és valent per prendre decisions també ho ha de ser per assumir-ne les conseqüències, cosa que alguns no fan», ha etzibat.