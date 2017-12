Més de 560 persones volen des de Lleida-Alguaire cap a Brussel·les per assistir a la manifestació

Un grup de gent amb una estelada fent cua per recollir la targeta d'embarcament a l'aeroport de Lleida-Alguaire per volar a Brussel·les.

Els tres avions que han llogat els CDR de Lleida han pogut enlairar-se amb retard per l'aglomeració de gent però amb normalitat tot i el temor que la boira pogués obligar a cancel·lar-los

Actualitzada 07/12/2017 a les 09:42

Un total de 567 persones han volat a primera hora d'aquest matí de dijous des de l'aeroport de Lleida-Alguaire cap a Brussel·les per assistir a la manifestació 'Omplim Brussel·les' convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. Quan passaven pocs minuts de dos quarts de vuit del matí s'ha enlairat el primer dels tres vols xàrters de 189 places llogats pels CDR's de Lleida i ho han pogut fer sense problemes tot i els temors que la boira fes la guitza i obligués a cancel·lar-los. Això si, hi ha hagut retard per l'aglomeració de gent que s'ha produït a l'hora de passar els controls de seguretat. El responsable del CDR Zona Alta, Jordi Alsina, ha explicat que tot i que fa uns dies no tenien massa clar si omplirien el tercer avió finalment dilluns es va tancar la llista i 60 persones han quedat fora. El preu del bitllet d'anada i tornada el mateix dia ha estat de 406 euros i no només ha viatjat gent de Lleida i rodalies sinó que també de Barcelona, Girona, Manresa, Vic i Reus.