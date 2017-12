L'espot de Diàleg Republicà: l'himne d'Espanya, a cops de porra

La marca blanca d'ERC, aprofita els espais electorals gratuïts per recordar les càrregues policials de l'1-O

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 11:10

Diàleg Republicà, la marca blanca que va formalitzar Esquerra Republicana per fer front a una hipotètica il·legalització del partit abans del 21-D ha 'col·locat' com a propaganda electoral un espot en què, amb l'himne d'Espanya com a banda sonora, es reprodueixen imatges de les càrregues policials del dia 1 d'octubre i ho fan seguint el ritme de la música.



D'aquesta manera, la formació, que en principi acabarà no participant a les eleccions del 21-D per no restar vots a ERC, aprofita els espais electorals gratuïts que li corresponen als mitjans públics. D'aquesta manera, l'espot ja s'ha pogut veure per TV3 i també pel canal català de Televisió Espanyola.



L'espot finalitza amb l'eslògan: «Si per Espanya això és diàleg, vota Republicà»