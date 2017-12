Imputada una regidora de la CUP per acusar els Mossos d'«executar» terroristes

Maria Rovira va acusar la policia catalana d'haver «executat extrajudicialment» els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost passat

Actualitzada 07/12/2017 a les 14:56

Un jutge ha citat a declarar com a investigada la regidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira arran d'una denúncia per haver acusat els Mossos d'Esquadra d'haver «executat extrajudicialment» els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils (Baix Camp), durant un ple municipal.



En un acte, a què ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona acorda obrir diligències arran de les declaracions de Rovira i citar-la a declarar com a investigada el pròxim 8 de febrer.



El magistrat ha obert diligències per les afirmacions de la regidora de la CUP arran de les denúncies presentades per diversos sindicats policials davant la Fiscalia, que després d'estudiar el cas ha decidit portar-lo al jutjat perquè investigui Maria Rovira per un delicte d'injúries als cossos i forces de seguretat.



A més de citar la investigada, el jutge ha requerit a l'Ajuntament de Barcelona que li remeti com més aviat millor una còpia de l'acta de la sessió plenària extraordinària del Consell Municipal, celebrada el 8 de setembre del 2017, si és possible adjuntant-ne una gravació en vídeo.



En el marc d'aquell ple, en el qual l'Ajuntament de Barcelona va concedir la medalla al mèrit cívic als Mossos i la Guàrdia Urbana pel seu paper en els atemptats del mes d'agost passat, Rovira va lamentar que no s'haguessin tingut en compte les «execucions extrajudicials» dels terroristes i va acusar la Guàrdia Urbana de ser el braç executor del racisme institucional.



Arran d'aquestes afirmacions, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va presentar davant la Fiscalia de Barcelona una denúncia en la qual acusava d'injúries la regidora de la CUP, per entendre que el seu únic propòsit era «desprestigiar el cos de Mossos d'Esquadra» i els agents que van abatre els terroristes.



Segons la denúncia de l'SPC davant la Fiscalia, presentada pels advocats Javier Aranda i Sandra Melgar, les declaracions de Rovira en el ple municipal tenien «la clara intenció d'injuriar i atemptar contra la dignitat de la pròpia institució i la dels agents actuants en els atemptats, en un moment en què, precisament, la societat estava valorant positivament la seva actuació en els fets descrits».



A més del SPC, en la causa oberta contra Rovira estan personats la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) i el Sindicat d'Agents de la Policia Local.