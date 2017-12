El govern espanyol doblarà la presència de Mossos als col·legis electorals per evitar boicots el 21-D

Millo garanteix el normal funcionament de les eleccions i explica que també es reforçarà la seguretat en la recollida i processament de dades

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 15:38

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que el 21 de desembre hi haurà un patrulla de Mossos d'Esquadra a cada col·legi electoral i no una per cada dos. També es reforçarà la seguretat física en els entorns de recollida i processament de les dades. En roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, el popular ha indicat que aquest reforç servirà per evitar que «ningú pugui prendre qualsevol mesura per intentar boicotejar el normal funcionament de la jornada electoral». Al seu parer, és «inconcebible» que hi hagi representants polítics que qüestionin la transparència i les garanties d'aquests comicis. De fet, ha apuntat que l'organització s'està portant a terme en coordinació amb l'àrea de processos electorals de la Generalitat. «Els funcionaris encarregats d'organitzar aquestes eleccions són els mateixos que van organitzar les del 27-S», ha reblat.