El PP demana 36 anys de presó pels joves d'Arran que van intentar ocupar la seva seu a Barcelona

Els activistes només van poder entrar fins el vestíbul i van enganxar cartells i adhesius a la porta del local. Els populars els acusa dels delictes de danys i desordres públics

Actualitzada 07/12/2017 a les 09:00

El PP ha demanat un 36 anys de presó per a cada un dels sis membres militants d'Arran que van participar en l'intent d'ocupació de la seu dels populars a Barcelona protagonitzat el març passat per l'organització juvenil de l'esquerra independentista. Els populars els acusa dels delictes de danys i desordres públics. En una piulada, Arran ha afirmat que el PP els demana 36 anys de presó «per defensar el referèndum de l'1 d'octubre».



El 27 de març passat un grup de membres de la formació independentista Arran van intentar ocupar la seu del PP a Barcelona i es van manifestar amb una pancarta amb el missatge ‘L’autodeterminació no es negocia: referèndum sí o sí’. L'acte va comptar amb el suport de la diputada de la CUP Anna Gabriel i de l’exdiputat David Fernández, que van fer acte de presència però no van participar directament en l’acció.



Els joves van entrar al vestíbul de la seu popular però el personal de seguretat no els va deixar passar. Paral·lelament, el PP va avisar els Mossos d’Esquadra, que van fer sortir al carrer els protagonistes de l'acció. Els concentrats van enganxar cartells i adhesius a la porta del local amb el lema 'L’organització és la clau de la victòria’.



Des d'Arran s'ha considerat que els fets no van ser més que una «acció simbòlica» mentre que l'actual president del partit, Xavier García Albiol, va qualificar els joves de «feixistes» i va denunciar els fets.