L'ANC recomana tranquil·litat i afirma que els avions «no marxaran buits»

Actualitzada 07/12/2017 a les 20:23

El trànsit a Brussel·les, «impossible» segons l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), ha provocat llargues cues d'autobusos que intenten arribar a l'aeroport de la capital belga. Allà esperen els avions que han de tornar a Catalunya part dels manifestants que aquest dijous han donat suport al president Puigdemont i els quatre consellers del Govern destituït per l'executiu de Mariano Rajoy i han demanat l'alliberament dels presos que estan a les presons d'Estremera i Soto del Real. «Ens consta que molts de vosaltres encara esteu esperant el bus que us ha de portar a l'aeroport», ha piulat l'ANC a través de Twitter. «Tranquils, el trànsit a Brussel·les és impossible, però els avions no marxaran buits», han afegit. 45.000 persones segons la policia belga han assistit aquest dijous a la manifestació que ha omplert els carrers de Brussel·les.