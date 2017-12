Unes 150 persones es manifesten a Brussel·les a favor de la constitució espanyola

Societat Civil Catalana defensa que a Europa «no hi ha lloc pel nacionalisme» davant del Parlament Europeu

Unes 150 persones s’han concentrat, aquest dimecres, davant del Parlament Europeu a Brussel·les per a mostrar el seu suport a la constitució espanyola. Durant l’acte, en el que han participat Societat Civil Catalana (SCC) i eurodiputats espanyols de diversos grups polítics, s’ha mostrat el missatge «A Europa no hi ha lloc pel nacionalisme». Els manifestants, que han mostrat tant senyeres com banderes espanyoles, europees i belgues, han cridat frases com ara «Visca Espanya» i «Visca Catalunya» i han llegit alguns manifestos a favor de la constitució.



L’acte ha comptat amb la presència dels eurodiputats del Partit Popular Europeu (PPE) Esteban González Pons i Santiago Fisas; el comissari europeu Miguel Arias Cañete; els europarlamentaris del grup Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D) Ramon Jáuregui, Iratxe Garcia i Elena Valenciano; i els eurodiputats Teresa Jiménez Barbat, Enrique Calvet i Maite Pagazaurtundúa del grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals (ALDE). Per part de Societat Civil Catalana han participat el vicepresident Álex Ramos i els vocals Pepe Domingo, Maribel Fernández, Núria Plaza i Manuel Garfia Bofill. En finalitzar l’acte, s’han pogut escoltar els himnes europeu, espanyol, belga i el cant d’Els Segadors.



Al matí, també al Parlament Europeu, s’ha celebrat una conferència sota el nom «El paper de la Constitució de 1978 en la transició democràtica espanyola i a Europa», on hi han participat els eurodiputats Beatriz Becerra (ALDE), Ramón Luis Valcárcel (PPE) i Ramón Jáuregui (S&D).