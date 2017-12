Puigdemont: «A l'Estat espanyol li ha entrat la por de fer el ridícul»

El president i els consellers destituïts diuen que Espanya «no pot tolerar l'escrutini internacional» i que anar a Brussel·les va ser «l'estratègia adequada»

Actualitzada 06/12/2017 a les 15:58

El president Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimecres que la retirada de l'ordre europea de detenció del Tribunal Suprem és «un fracàs». «A l'Estat espanyol li ha entrat la por de fer el ridícul, de perdre», ha indicat Puigdemont en una roda de premsa conjunta amb els consellers destituïts Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.



El president ha dit que la petició d'una ordre de detenció europea ha estat «un nyap» i una «irresponsabilitat» per part de l'Estat espanyol, que ha avisat que no pot «tolerar l'escrutini internacional».



Segons Puigdemont, la decisió de l'Estat espanyol de retirar l'euro-ordre demostra que viatjar a Brussel·les va ser «l'estratègia adequada». El president i els consellers destituïts han dit que «per ara» seguiran a Bèlgica, i que calen «garanties» del respecte de l'Estat als resultats del 21-D.



Puigdemont ha criticat que el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són en «presó preventiva» per uns crims pels quals l'Estat, a Europa, «no és capaç» d'aguantar un procés judicial.