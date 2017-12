Puigdemont desde Brussel·les: «No ens rendim, que quedi ben clar!»

Mas demana el vot per Junts per Catalunya a «la majoria» dels ciutadans que van optar JxSí el 27-S

El president Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimecres durant un acte de campanya de Junts per Catalunya a Brussel·les que «no es pot derrotar un poble que sap que no es rendirà».



«No ens rendim, que quedi ben clar, a votar!», ha dit Puigdemont davant d'unes 300 persones a la capital europea, on també hi ha hagut gent que s'ha quedat fora de la sala de l'hotel on s'ha fet l'acte. Durant el míting, l'expresident Artur Mas també ha demanat «a la majoria» dels votants de Junts per Sí que optin per Junts per Catalunya el 21-D.



«El projecte alternatiu a la independència, en aquests moments, es diu codi penal i usurpació de les institucions», ha dit Mas. «Pensen que empresonant i vexant-nos a tots nosaltres estaran empresonant les nostres institucions, i per aquí no hi passarem», ha assegurat Puigdemont.