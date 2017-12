La Via Laietana s'omple en defensa de la Constitució

Amb crits de «Catalunya és Espanya» han sortit al carrer pacíficament

La Via Laietana de Barcelona s'ha omplert per celebrar el Dia de la Constitució en el seu 39è aniversari, en defensa de la Carta Magna i contra el procés independentista.



«Puigdemont a la presó» i «Catalunya és Espanya» han estat dos dels càntics més escoltats a la concentració, convocada per l'entitat Moviment Espanya i Catalans i que ha comptat amb la presència de dirigents del PP -com Xavier García Albiol o Andrea Levy- i de Cs. Amb banderes espanyoles, catalanes i nombroses pancartes amb escrits com «Golpistes feixistes» o «Aïllar-se és empobrir-se», la manifestació ha sortit de la plaça Urquinaona, per recórrer tota la Via Laietana i acabar a la plaça de Sant Jaume.



La pancarta de la capçalera tenia el lema «Caminem Junts! Respecte i convivència» i davant de la comissaria de la policia espanyola els manifestants han cantat l'himne d'Espanya, han repartit petons als agents i han cridat «aquesta és la nostra policia».